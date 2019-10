Johnson vence. Parlamento britânico aprova eleições a 12 de dezembro

A proposta tem de passar ainda na Câmara dos Lordes. Desde 1923 que o Reino Unido não realiza eleições neste mês.







Rompendo também com a tradição, a data de 12 de dezembro cai a uma quinta-feira, em vez da segunda-feira habitualmente escolhida para actos eleitorais.







Boris Johnson já prometeu fazer uma campanha centrada na defesa do acordo para o Brexit obtido a 17 de outubro último em Bruxelas. A intenção do primeiro-ministro é, com a reeleição, conseguir através dos votos a aprovação pública dos britânicos aos seus planos para a saída da União Europeia.





O atual Parlamento exigiu mais tempo para estudar o texto do acordo apresentado por Johnson, antes de debater a legislação necessária para o implementar, o que levou o primeiro-ministro a anuir à exigência, desde que os deputados aceitassem eleições antecipadas.

Unir o país



Se na segunda-feira, a proposta do Governo, para a realização de eleições a 12 de dezembro, não conseguiu passar, depois da maioria dos deputados se abster, contactos nas últimas horas acenderam uma luz ao fundo do túnel.





Quando o líder dos Trabalhistas, Jeremy Corbyn, anunciou esta manhã que iria votar favoravelmente a realização de eleições, depois de ver garantida a impossibilidade de um Brexit sem acordo, a conclusão favorável a Johnson era apenas uma questão de horas.





O primeiro-ministro viu serem afastadas algumas questões que poderiam vir a ser empecilhos e celebrou uma vitória tanto mais doce quanto mais parecia impossível.





Ao entrar na sala para se reunir com os conservadores do Comité 1922, Boris teve uma recepção extremamente calorosa, com os deputados a bater nas mesas e a aplaudir.







"É altura de unir o país e concretizar o Brexit", disse-lhes o primeiro-ministro.



Reveses de Corbyn





Já para Jeremy Corbyn, o dia correu menos bem. Primeiro, as suas emendas para baixar a idade de voto para os 17 ou 16 anos e de incluir pela primeira-vez na eleição legislativa os eleitores de cidadania europeia, não foram sequer admitidas a votação.





Caso o fossem, e fossem aprovadas, o Governo de Johnson ameaçava retirar a sua proposta.







Corbyn viu ainda chumbada a sua proposta para a realização do escrutínio dia nove de dezembro, por 315 votos contra e 295 a favor.







Apesar disso, o líder trabalhista preferiu olhar para as próximas semanas.







"Esta eleição é a oportunidade de uma geração de mudar o nosso país e recuperar as questão que interessam às pessoas", afirmou Corbyn.



"A escolha nesta eleição não pode ser mais clara: um Governo trabalhista estará do vosso lado; enquanto os conservadores de Boris Johnson, que pensam que nasceram para governar, irá apenas olhar por alguns previlegiados", acrescentou o líder do principal partido da oposição.



"Iremos agora investir na campanha mais ambiciosa e radical, pela mudança real, que o nosso país jamais viu. Esta é a nossa oportunidade de construir um país para muitos e não só para alguns e apto para a próxima geração", prometeu ainda Corbyn, já em tom eleitoral.



10 filhos pródigos



Esta terça-feira ficou marcada também pelo regresso às fileiras de 10 deputados, expulsos em setembro do Partido Conservador.





Foi uma forma do primeiro-ministro curar algumas feridas no partido, em antecipação de uma campanha que se anuncia das mais renhidas de sempre.



Os 10 convidados, que se rebelaram e votaram contra a possibilidade de um Brexit sem acordo, razão pela qual foram expulsos, e que agora aceitaram regressar, são Alistair Burt, Caroline Nokes, Greg Clark, Sir Nicholas Soames, Ed Vaizey, Margot James, Richard Benyon, Stephen Hammond, Steve Brine, and Richard Harrington.



Poderão agora recandidatar-se pelo Partido Conservador nos seus círculos eleitorais, caso não existam já outros candidatos.



Mantêm-se personas non gratas os ex-chanceleres Ken Clarke e Phiplip Hammond e o antigo ministro da Justiça David Gauke, entre outros.

O que se segue



Após a aprovação desta terça-feira, vai seguir-se a votação na especialidade, que permite a passagem do texto para a Câmara dos Lordes e, depois, a promulgação nos próximos dias.



A dissolução do parlamento deverá ocorrer no final do dia de 06 de novembro, pois tem de ocorrer 25 dias úteis, equivalente a cinco semanas, antes da data das eleições, para decorrer a campanha eleitoral.



O ministro dos assuntos parlamentares, Jacob Rees-Mogg, respondeu também aos anseios dos Liberais Democratas e Partido Nacionalista Escocês (SNP) e garantiu que vai manter suspensa a legislação para ratificar o acordo de saída do Reino Unido da UE até depois das eleições.