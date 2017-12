Jordânia avisa EUA sobre reconhecimento de Jerusalém

Jorge Almeida - RTP04 Dez, 2017, 10:45 / atualizado em 04 Dez, 2017, 10:55 | Mundo

Foi uma das promessas eleitorais de Donald Trump. O presidente dos Estados Unidos chegou mesmo a afirmar que no primeiro dia do seu mandato ia transferir a embaixada dos EUA de Telavive para Jerusalém, reconhecendo assim a cidade como capital de Israel.



Os países árabes estão contra esta decisão sobre Jerusalém, que é considerada uma cidade sagrada para três religiões: o cristianismo, o judaísmo e o islamismo.



O genro de Trump, Jared Kushner, disse que ainda não foi tomada nenhuma decisão, embora alguns meios de comunicação social tenham avançado que o anúncio será feito na próxima quarta-feira.



O ministro dos Negócios Estrangeiros da Jordânia, Ayman Safadi, escreveu num tweet que o reconhecimento de Jerusalém como capital de Israel terá consequências perigosas e colocaria em causa o processo de paz.



Spoke with #US Secretary of State Tillerson on dangerous consequences of recognizing Jerusalem as capital of Israel. Such a decision would trigger anger across #Arab #Muslim worlds, fuel tension & jeopardize peace efforts. — Ayman Safadi (@AymanHsafadi) 3 de dezembro de 2017

Um problema adiado

O presidente palestiniano, Mahmoud Abbas, tem tentado reunir apoios internacionais para impedir a tomada de decisão dos Estados Unidos. Nos últimos dias, desdobrou-se em contatos com o presidente francês, Emmanuel Macron e com o chefe de estado turco, Recep Tayyip Erdogan.A Palestina pretende que Jerusalém oriental seja a capital do seu futuro Estado.Desde 1948 as sucessivas administrações norte-americanas têm evitado mexer no estatuto de Jerusalém, afirmando que o seu futuro deve passar por negociações entre as parte envolvidas.Israel ocupou Jerusalém oriental em 1967, e desde então tem mostrado determinação em que a cidade santa seja a capital da nação judaica.Durante a última campanha eleitoral nos Estados Unidos, Trump colocou-se ao lado dos israelitas nas suas pretensões, estando agora enredado por uma promessa eleitoral que pode destabilizar os progressos de paz alcançados no médio-oriente.