Jorge Bom Jesus concorre à reeleição na liderança do MLSTP, no poder em São Tomé

O Conselho Nacional do MLSTP/PSD esteve reunido no passado sábado, dia 5 de fevereiro, tendo feito a "análise profunda da situação interna do partido" e definido a realização da eleição da direção no seu nono congresso ordinário, marcado para dia 19 de março.

"Os trabalhos decorreram de forma frutuosa, participada e disciplinada, tendo os conselheiros, nas diversas intervenções, apelado para a conservação do espírito de unidade, de disciplina de trabalho entre os dirigentes e militantes do partido, como pressupostos fundamentais para levar o MLSTP/PSD às vitórias nos próximos pleitos eleitorais", lê-se numa nota divulgada hoje na página de Facebook do partido MLSTP/PSD.

A nota refere que o atual presidente do partido e primeiro-ministro, Jorge Bom Jesus, "manifestou a sua disponibilidade para ser candidato à sua reeleição e instou todos os militantes a colocarem os interesses coletivos acima dos interesses pessoais e de grupos, no sentido de se mobilizar as melhores valências do MLSTP/PSD para revitalizar o partido e mantê-lo na vanguarda da luta pelo progresso e pelo desenvolvimento de São Tomé e Príncipe".

O mandato da atual direção do MLSTP/PSD termina em junho, mas a direção do partido propôs a antecipação do congresso eletivo.

"No sentido de podermos reorganizar o partido, eleger uma nova direção ou a recomposição desta, mas precisamos de legitimação. O MLSTP é um partido disciplinado, cumpre as regras democráticas [...] daí a necessidade de termos antecipado o congresso para que o partido se possa revitalizar, redinamizar e preparar-se para enfrentar os próximos pleitos eleitorais, nomeadamente as autárquicas e as legislativas", explicou Jorge Bom Jesus.

O MLSTP/PSD vai assinalar 50 anos de existência em julho próximo, por isso Jorge Bom Jesus considera que "o partido precisa de adaptar-se às novas circunstâncias", nomeadamente na coabitação com os partidos que integram o Governo.

O Governo são-tomense é apoiado no parlamento pela chamada `nova maioria`, através de um acordo entre o partido de Bom Jesus, o Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe (MLSTP/PSD) e a coligação PCD-MDFM-UDD, com 28 deputados num total de 55.

As eleições legislativas, autárquicas e da Região Autónoma do Príncipe deverão acontecer em outubro próximo.