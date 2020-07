Jorge e Jesus e Filipe Vieira lado a lado rumo a Lisboa

Dirigentes do Flamengo e intermediários no negócio, Costa Aguiar e Bruno Macedo, também terão estado presentes neste encontro este domingo à noite.



Esta segunda-feira o dia será preenchido com um mega-almoço de despedida do Flamengo, onde vão estar jogadores, “staff” e dirigentes, seguindo-se a viagem de regresso a Lisboa de Jorge Jesus e a sua equipa técnica ao lado de Luís Filipe Vieira, o que deverá acontece na próxima noite.



Os pedidos de Jesus



Consumada a transferência do treinador para o clube da Luz, o tempo por parte da comunicação social, é de tentar antecipar o que poderá ser o esboço da equipa do Benfica da "Era Jorge Jesus".



No diz-se, diz-se do momento fala-se que o técnico exigiu a permanência de Rúben Dias e Vinicius para além de ter revelado a intenção de contratar Slimani e Cavani, ente outros.



Outro pedido de Jorge Jesus terá sido o da contratação para o centro da defesa de Lucas Veríssimo de forma a fazer dupla com Ruben Dias.



O negócio já se terá iniciado segundo a Fox Sports.



As dificuldades financeiras do Santos, clube do defesa central, poderão levar o emblema brasileiro a abrir mão do jogador, de 25 anos.



Recorde-se que recentemente o Santos recebeu dos italianos da Sampdoria uma oferta de 5 milhões de € pelo jogador.



Lucas Veríssimo foi formado nas escolas do “Peixe” e soma, até ao momento, 102 jogos (5 golos) pela equipa principal.



Estas e outras novidades irão avolumar-se nos próximos dias depois do regresso de Jorge Jesus ao seu local de trabalho no centro de estágio Benfica Campus, no Seixal.