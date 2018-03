Jornal do PC Chinês defende importância da aliança com a Coreia do Norte

Lusa19 Mar, 2018, 07:48 | Mundo

"Manter laços amigáveis entre a China e a Coreia do Norte está em linha com os interesses de ambos os lado", lembra o Global Times, jornal em língua inglesa do grupo do Diário do Povo, o órgão central do PCC.

Pequim é o principal aliado diplomático e o maior parceiro comercial do regime de Kim Jong-un.

No entanto, a relação entre os dois países vizinhos, outrora descrita como sendo de "unha com carne", tem-se deteriorado nos últimos anos, face à insistência da Coreia do Norte em avançar com um programa nuclear.

A recente aproximação de Pyongyang a Seul e a Washington, com a participação norte-coreana nos Jogos Olímpicos de Inverno na Coreia do Sul, e a possibilidade de uma cimeira entre Trump e Kim, serviu para aliviar as tensões, que no ano passado atingiram níveis inéditos desde o fim da Guerra da Coreia (1950 a 1953).

Em editorial, o Global Times lembra que seria "difícil e perigoso [para Pyongyang] lidar sozinha com Seul, Washington e Tóquio".

"O apoio da China pode reduzir em muito os riscos", afirma.

O jornal escreve ainda que a aliança com a Coreia do Norte "favorece a estratégia periférica de Pequim e cria mais espaço para a China gerir os assuntos do nordeste da Ásia".

"Acreditamos ser extremamente necessário manter relações amigáveis entre a China e a Coreia do Norte e minimizar o impacto de outros países nesses laços", acrescenta.

Nos anos 1950, os dois países lutaram juntos contra os EUA.

Pequim abdicou, entretanto, da ortodoxia comunista e escolheu o desenvolvimento económico como "tarefa central".

A China é hoje a segunda maior economia mundial, mas o "papel dirigente" do Partido Comunista continua a ser um "princípio cardinal" e, em teoria, o país é governado sob a égide da doutrina marxista-leninista, tornando Pyongyang no seu único aliado ideológico no nordeste asiático, onde o Japão e a Coreia do Sul mantêm uma estreita aliança com Washington.

"Pyongyang tem o direito a escolher o seu próprio sistema político, sem intervenções do mundo exterior. Existem diferenças enormes entre sistemas políticos por todo o mundo. É injusto destacar e atacar a Coreia do Norte", sublinha o Global Times.