Jornal New York Times transfere parte da sede asiática de Hong Kong para Seul

"A radical lei de segurança nacional em Hong Kong criou muita incerteza sobre as consequências que as novas regras terão na nossa atividade jornalística", escreveu a direção do jornal num e-mail ao pessoal, de acordo com informação divulgada no `site` do New York Times (NYT).

"Pensamos ser mais prudente fazer planos de contingência e começar a diversificar a nossa equipa editorial na região", acrescentou.

O New York Times tem a sede regional há décadas em Hong Kong, de onde tem vindo a cobrir notícias na Ásia e, mais recentemente, a ajudar a produzir o conteúdo digital de `streaming` do jornal.

O jornal lembrou ter escolhido a antiga colónia britânica como sede asiática, tal como muitos outros meios de comunicação social de língua inglesa, devido à proximidade com o continente e à "rica tradição de uma imprensa livre".

"Mas uma lei geral de segurança nacional aprovada pela China em junho, destinada a travar a oposição e as forças pró-democracia em Hong Kong, perturbou as organizações noticiosas e criou incerteza sobre as perspetivas da cidade como centro de jornalismo na Ásia", salientou o jornal.

O NYT indicou que "alguns funcionários" do jornal tiveram dificuldades na obtenção de autorizações de trabalho, "obstáculos que são comuns na China, mas que raramente foram um problema na antiga colónia". O jornal concluiu que "com a cidade a enfrentar uma nova era sob o apertado domínio chinês, os editores do Times determinaram que precisavam de uma base adicional de operações na região".

O diário adiantou que vai transferir a equipa digital, cerca de um terço dos funcionários de Hong Kong, para Seul, no próximo ano.

Este é o primeiro grande passo anunciado por um meio de comunicação social internacional desde que a Lei de Segurança Nacional foi aprovada por Pequim no mês passado.

Promulgada em 30 de junho pelo Presidente da China, Xi Jinping, a nova lei permite punir quatro tipos de crimes contra a segurança do Estado: atividades subversivas, secessão, terrorismo e conluio com forças estrangeiras que ponham em risco a segurança nacional em Hong Kong.

Os crimes contra a segurança nacional passam a ser passíveis de prisão perpétua na região administrativa especial chinesa.

A comunidade internacional, com os Estados Unidos e a UE em destaque, além de diversas organizações não-governamentais (ONG), expressaram mais de uma vez o receio de que a lei sirva para silenciar vozes críticas em Hong Kong, após um ano de protestos que levaram a nove mil detenções no território.

Hong Kong regressou à soberania da China em 1997 sob um acordo que garantia ao território 50 anos de um elevado grau de autonomia e de liberdades desconhecidas no resto do país, ao abrigo do princípio "um país, dois sistemas".