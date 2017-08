Jornal oficial considera que China deve manter-se neutra caso Pyongyang ataque os EUA

Lusa 11 Ago, 2017, 11:35 / atualizado em 11 Ago, 2017, 12:32 | Mundo

Em editorial, o Global Times, jornal de língua inglesa do grupo do Diário do Povo, o órgão central do PCC, reconhece que a China "não é capaz de persuadir Washington ou Pyongyang a retroceder nestes momentos", mas deve responder "com mão firme", se os seus interesses estratégicos regionais correrem perigo, em caso de conflito.



"A China deve deixar claro que se manterá neutra se a Coreia do Norte lançar mísseis que ameacem o território norte-americano e os EUA responderem", afirma.



Caso contrário, a China deve deixar claro "que impedirá" os EUA e a Coreia do Sul de iniciarem um conflito e tentarem derrubar o regime norte-coreano ou alterar a situação política na península coreana.



Pequim "resistirá firmemente à tentativa de qualquer grupo de alterar o status quo em áreas onde há interesses chineses", destacou o Global Times.



Em editorial, o jornal sublinha que nem Washington nem Pyongyang "querem realmente uma guerra", mas adverte que a troca de ameaças mútuas pode levar a um conflito estratégico.



A China, o maior socio comercial e aliado histórico da Coreia do Norte, tem tentado manter uma posição neutra, face à tensão atual.



O país tem sido alvo de críticas por parte de Washington, que considera que não tem feito o suficiente para travar o programa nuclear norte-coreano, e de Pyongyang, após ter aprovado novas sanções da ONU.