Jornalista assassinado a tiro no Afeganistão

O Afeganistão é considerado um dos países mais perigosos do mundo para os jornalistas., disse o porta-voz do chefe da polícia local, Ahmad Khan Serat.A Comissão para Proteção dos Jornalistas condenou o homicídio e os ataques a jornalistas no Afeganistão.", disse Aliya Iftikhar, investigador asiático sénior da Comissão para a Proteção dos Jornalistas."A recente vaga de assassínios de jornalistas no Afeganistão é inaceitável e o governo afegão deve redobrar esforços para garantir justiça e segurança aos membros dos meios de comunicação social", acrescentou.Nikzad tinha recebido ameaças de diferentes setores ao longo dos anos e tinha alertado entidades locais e nacionais sobre as mesmas, afirmou Abdul Mujeeb Khalvatgar, director da organização afegã de liberdade de imprensa.Durante a sua carreira, Nekzad foi detido em várias ocasiões pelos Estados Unidos, pelo governo afegão e pelos rebeldes talibãs.. "Consideramos esta matança uma perda para o país", disse o porta-voz dos talibãs, Zabihullah Mujahid. Grandes extensões da província de Ghazni estão sob controlo talibã.





Antecedentes fatais







Combatentes do Estado Islâmico, acusados de uma série de ataques a uma série de alvos no Afeganistão nos últimos meses, afirmaram ter morto outro jornalista afegão no início deste mês.Dois atacantes abriram fogo e mataram a apresentadora de televisão Malala Maiwand, quando esta saía de casa na província de Nangarhar, no leste do Afeganistão. O motorista também foi morto.Em novembro, dois jornalistas foram mortos em atentados à bomba separados.O grupo internacional Repórteres sem Fronteiras classificou o Afeganistão como um dos países mais mortíferos do mundo para os jornalistas.

A Comissão para a Segurança dos Jornalistas Afegãos afirmou que sete jornalistas foram mortos este ano.