Jornalista assassinado em Acapulco no México

"Foi confirmado o assassínio de Gerardo Torres Rentería, que foi correspondente da Reuters e da TV Azteca", pode ler-se no `site` da Alianza de Medios, que integra meios de comunicação social mexicanos.

O ataque ocorreu no bairro de Icacos, no porto de Acapulco, referiu a Alianza.

Torres Rentería é já o segundo jornalista assassinado no México este ano, embora ainda não tenha sido possível estabelecer a ligação entre o crime e o trabalho como jornalista.

Em 12 de fevereiro, o jornalista, ativista dos direitos humanos e ambientalista Abisaí Pérez Romero foi assassinado em Tula, no estado de Hidalgo.

O México foi considerado em 2022 o "país em paz" mais perigoso para a imprensa, totalizando 20% dos assassínios de jornalistas no mundo, com 13 casos, segundo a organização Repórteres sem Fronteiras.

De acordo com a organização Article19, criada no Reino Unido mas com sede no Brasil, um total de 157 jornalistas foram assassinados no México desde 2000 e em possível ligação com o trabalho que desempenhavam.

Destes profissionais, 37 morreram durante o atual mandato do presidente Andrés Manuel López Obrador, que assumiu o cargo em dezembro de 2018, referiu a Article19, que tem como missão defender o direito à liberdade de expressão e acesso à informação.