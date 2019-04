Jornalista basco vítima da ETA acredita já não haver fantasmas revolucionários na região

Foto: Isabel Cunha - Antena 1

Em conversa com a jornalista Isabel cunha da Antena 1, Gorka Landaburu explica que a revolução está agora a passar pela Castalunha, onde as pessoas falam alto de futebol e baixinho de política.



Estas vão ser as primeiras eleições gerais para o congresso sem os fantasmas da ETA, que faz em maio um ano anunciou a dissolução. Num país basco onde ainda se saram as feridas de 60 anos de terrorismo.