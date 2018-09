Jornalista condenado em Myanmar diz que este é um teste à liberdade

O tribunal de Myanmar condenou dois jornalistas da agência Reuters a sete anos de prisão. São acusados de obterem, de forma ilegal, documentos oficiais do Governo na sequência de uma investigação sobre "limpeza étnica" da minoria rohingya.



Os jornalistas estavam detidos há quase um ano, em dezembro do ano passado.



Em julho, foram acusados oficialmente de violarem a "Lei de Segredos Oficias", que data da época colonial, crime pelo qual arriscavam uma pena até 14 anos de prisão.



Na investigação, os dois jornalistas citam aldeões budistas que terão participado juntamente com soldados no Massacre de Inn Dinn. Nessa altura, morreram dez elementos da minoria étnica rohingya.