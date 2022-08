Jornalista japonês acusado de encorajar dissidência e violar lei da imigração

Toru Kubota, detido no sábado quando cobria um protesto antimilitar em Rangum, arrisca uma pena de até cinco anos de prisão.

O jornalista, de 26 anos, foi detido com dois cidadãos birmaneses perto de uma manifestação antigovernamental na capital económica do país.

Trata-se do quinto jornalista estrangeiro a ser detido pelas autoridades desde o golpe de Estado de 01 de fevereiro de 2021, depois dos norte-americanos Danny Fenster e Nathan Maung, do polaco Robert Bociaga e da japonesa Yuki Kitazumi. Todos acabaram por ser libertados e expulsos do país.

Desde o golpe de Estado militar que depôs a então líder civil, Aung San Suu Kyi, o exército tem levado a cabo uma repressão violenta contra os opositores, ao mesmo tempo que restringe severamente a liberdade de imprensa.

Numa contagem até 31 de março, 122 jornalistas foram detidos desde o golpe, e 48 ainda estão detidos, de acordo com a plataforma `online` de informação Reporting ASEAN.