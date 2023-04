Jornalista maliano desaparecido encontrado são e salvo

"Aliou Touré, editor do jornal Le Démocrate, regressou são e salvo a casa", disse a unidade de crise, composta por várias associações de jornalistas, num comunicado enviado à agência de notícias France-Presse (AFP).

As circunstâncias em que Touré foi encontrado não foram especificadas pela mesma organização.

Várias organizações de comunicação social no Mali denunciaram no domingo o desaparecimento do jornalista.

Em comunicado, a Associação de Imprensa do Mali apelou às autoridades para fazerem tudo para o encontrar são e salvo e a Comissão Nacional de Direitos Humanos do Mali abriu também uma investigação sobre o paradeiro do jornalista.

O jornalista, membro de várias associações, é conhecido por ser incisivo e próximo de ativistas ligados a questões políticas atuais.

O Mali, um país da região do Sahel atormentado pela insegurança com grupos fundamentalistas islâmicos que operam no território, é governado por uma junta militar no poder, após dois golpes de Estado, em 2020 e 2021.