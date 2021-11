Jornalista norte-americano libertado em Myanmar após condenação

A notícia foi confirmada inicialmente por um editor do, jornal onde Fenster era jornalista.anunciou Sonny Swe no Twitter, sem fornecer mais detalhes.“Estamos muito gratos por Danny ser finalmente capaz de regressar para junto dos seus entes queridos, que o têm defendido este tempo todo, contra todas as dificuldades”, declarou Richardson em comunicado.

Na sexta-feira, o jornalista foi condenado a 11 anos de prisão por alegadamente divulgar informações falsas, contactar organizações ilegais e violar a lei da imigração.

As circunstâncias da liberdade de Fenster ainda não foram reveladas. Acredita-se, no entanto, que o embaixador Bill Richardson tenha negociado a libertação.

Fenster é o primeiro jornalista estrangeiro a ser condenado a uma pena de prisão desde que os militares tomaram o poder, a 1 de fevereiro. Desde então, uma centena de repórteres foram detidos, sendo que trinta permanecem na prisão.







Após o anúncio da condenação de Fenster, a ONU apelou à “libertação imediata” de todos os jornalistas detidos em Myanmar. "Os jornalistas estão a ser atacados desde 1 de fevereiro, com os líderes militares claramente a tentarem impedi-los de informar sobre as graves violações dos direitos humanos perpetradas e também sobre a extensão da oposição ao regime de Myanmar", denunciou a Alta Comissária da ONU para os Direitos Humanos, Michele Bachelet.







O golpe militar de 1 de fevereiro pôs fim a um parêntesis democrático de uma década no país. Desde então, o exército reprimiu violentamente as manifestações contra o regime, em ações que levaram à detenção de cerca de sete mil pessoas e à morte de pelo menos 1.200 civis, de acordo com a organização não-governamental Associação de Assistência aos Presos Políticos, que registou casos de tortura, violações e execuções extrajudiciais.



A junta militar também reforçou o controlo da informação, limitando o acesso à Internet e cancelando as licenças dos órgãos de comunicação social.