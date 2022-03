Jornalista norte-americano morto em Irpin pelas tropas russas

Brent Renaud de 51 anos, era jornalista freelance e colaborador regular do "New York Times", mas a sua deslocação à Ucrânia não foi ao serviço do jornal.



De acordo com as agências internacionais, Brent Renaud estava numa carrinha com outros jornalistas, a fazer reportagem sobre refugiados que saíam da cidade nos arredores de Kiev, quando tropas russas disparam.



Renaud terá tido morte imediata, a informação foi avançada às agências de notícias, Reuters e France Press, por um médico cirurgião voluntário.



Também um outro jornalista ficou ferido no ataque e foi levado para um hospital.



Renaud terá sido o primeiro jornalista a morrer na guerra, ao 18.º dia de um conflito que regista uma escalada de violência.