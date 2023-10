Jornalista russa condenada à revelia por protesto contra a guerra

O tribunal indicou que a jornalista, que entretanto abandonou a Rússia, deve cumprir a sentença "numa colónia penal de regime geral" proibindo-a igualmente de "participar em atividades relacionadas com a administração de portais na internet ou redes de informação e de telecomunicações".

Em outubro do ano passado as autoridades judiciais russas emitiram uma ordem de busca e captura da jornalista que abandonou a Rússia quando se encontrava sobre o regime de detenção domiciliária.

Anteriormente, Ovsyannikova tinha sido multada por atos contrários ao Exército da Rússia.

A jornalista trabalhava no Canal 1 de Moscovo e no dia 14 de março de 2022 interrompeu a emissão exibindo um cartaz com uma frase contra a invasão militar russa da Ucrânia que Moscovo designa como "operação especial".

Na altura, a jornalista foi condenada a pagar uma multa de 30 mil rublos (255 euros) por organizar um ato público sem autorização.

Posteriormente, após uma investigação sobre o caso foi despedida da cadeia de televisão tendo começado a trabalhar para o diário alemão Die Welt.