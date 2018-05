Jornalistas húngaros enfrentam desafios

Foto: Denis Balibouse - Reuters

Uma investigação do jornal britânico Guardian revelou que vários órgãos de comunicação social orquestrados pelo Governo húngaro e por elementos do partido do poder fizeram uma campanha anti-imigração com base em notícias falsas. Notícias que criaram um clima de medo nos eleitores para que se sentissem seguros com a reeleição de Orbán.



Como é ser jornalista na Hungria neste cenário? É a pergunta que a repórter Sandra Henriques fez a um jornalista húngaro que esteve, quinta-feira em Lisboa, numa conferência organizada pelo Sindicato dos Jornalistas a propósito do Dia Mundial da Liberdade de Imprensa.