Jornalistas na Coreia do Norte para assistirem ao desmantelamento de local de testes nucleares

RTP23 Mai, 2018, 09:01 / atualizado em 23 Mai, 2018, 09:02 | Mundo

O convite para que os jornalistas assistam ao desmantelamento do local de testes nucleares está a ser interpretado como um sinal de que Kim Jong-un continua disponível para avançar com as negociações de paz com os EUA e a Coreia do Sul.





Jornalistas de vários meios de comunicação chegaram à cidade norte-coreana de Wonson na terça-feira, onde estão, desde então, à espera para serem levados até Punggye-ri. Fora desse grupo estavam jornalistas sul-coreanos, que vão agora juntar-se.





A informação sobre esta alteração de última hora partiu do ministro sul-coreano da Unificação. "Esperamos a completa desnuclearização da península coreana como resultado da cimeira Coreia do Norte - EUA e diálogo a vários níveis, a começar pelo fim dos locais de testes nucleares", disse Baik Tae-hyun.

Negociações com a Coreia do Norte. Avança... recua



A Coreia do Norte ameaçou recentemente terminar com as negociações em curso com os EUA se os norte-americanos continuarem a exigir que Pyongyang abandone de forma unilateral o arsenal nuclear, ao mesmo tempo que criticou os exercícios de combate aéreo realizados entre os EUA e a Coreia do Sul.





A cimeira entre Donald Trump e Kim Jong-un está marcada para o dia 12 de junho em Singapura. Mas os acontecimentos dos últimos dias colocaram em risco o encontro.





O Presidente norte-americano voltou esta terça-feira a reconhecer que a cimeira com Kim Jong-un pode não acontecer. De acordo com Donald Trump, Pyongyang não está comprometido com o processo de desnuclearização.



Declarações num encontro em Washington com o homólogo sul-coreano. Moon Jae-in pediu, no entanto, que a administração americana não deixasse passar em claro esta oportunidade para se juntar a Kim Jong-un.







China espera que a cimeira decorra com normalidade

Mais tarde o chefe da diplomacia norte-americana, Mike Pompeo, afirmou, em conferência de imprensa, que os EUA estão a trabalhar com o objetivo do encontro se realizar na data prevista.

Já esta quarta-feira, o ministro chinês dos Negócios Estrangeiros afirmou que Pequim tem tido um papel positivo na resolução do problema na península coreana e espera que a cimeira EUA-Coreia do Norte decorra com normalidade.