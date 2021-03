Jornalistas pedem à Assembleia da República que monitorize liberdade de imprensa em Macau

Numa carta enviada a várias entidades na Assembleia da República, incluindo a Comissão Parlamentar de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas e todos os grupos parlamentares, uma centena e meia de jornalistas denunciam a existência de um "ataque à liberdade de imprensa em Macau" e exigem que o "Estado português, enquanto parte contratante da Declaração Conjunta Luso-Chinesa sobre a Questão de Macau", exerça os seus deveres.

"Vimos apelar junto de Vós para que tornem (...) audíveis as preocupações manifestadas a partir de Macau [relativas à tentativa de limitação das liberdades, direitos e garantias dos seus habitantes], zelem pelo cumprimento dos tratados que Portugal assinou e que a Assembleia da República aprovou, e condenem as violações perpetradas, agindo e fazendo agir no sentido da sua retificação", pedem os jornalistas.

"Além disso, apelamos a que considerem o estabelecimento de um grupo de trabalho no seio da Comissão Parlamentar de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas para monitorização do cumprimento da Declaração Conjunta Luso-Chinesa, para funcionar até 20 de dezembro de 2049, produzindo avaliações regulares e públicas. Será fundamental num período que se adivinha ser apenas de silêncio na Região Administrativa Especial de Macau", pedem ainda.

A carta identifica "um conjunto de situações que põe em risco o sistema social de Macau, com prejuízo para os direitos e liberdades dos [seus] habitantes", nomeadamente a "limitação à liberdade de informação que configuram as recentes instruções dadas aos jornalistas dos departamentos de língua portuguesa e inglesa da emissora pública Teledifusão de Macau (TDM) para que não divulguem `informações e opiniões contrárias às políticas do Governo Central da República Popular da China`, podendo a não obediência a esta instrução dar direito a despedimento com justa causa".

Os subscritores da carta enviada à Assembleia da República sublinham que "a diretiva que exige uma linha editorial patriótica, e que proíbe a divulgação de informações e opiniões contrárias às políticas da República Popular da China, já levou à apresentação de demissão por parte de, pelo menos, cinco jornalistas do serviço de rádio em língua portuguesa da (...) TDM, metade da redação, e de uma jornalista do canal de televisão em língua portuguesa".

"O recuo nas liberdades e garantias consagradas tem ocorrido paulatinamente em Macau, coartando o espaço político e a pluralidade de opiniões, o que até aqui tem vindo a ser noticiado pela imprensa local, incluindo pela TDM", sublinham.

Não obstante, rematam os signatários, "a pretensão de que os jornalistas da TDM atuem enquanto promotores de `patriotismo` vem agora pôr em causa a liberdade de imprensa e o papel da emissora pública de Macau, atentando não apenas contra os direitos laborais e os valores deontológicos dos jornalistas que nela trabalham, como também contra o direito de a população ser informada de forma livre e isenta".

Os primeiros subscritores da carta são Catarina Almeida (ex-jornalista do Jornal Tribuna de Macau), Catarina Vila Nova (ex-jornalista do Ponto Final, Macau), Cláudia Aranda (jornalista freelancer do Ponto Final e colaboradora de outras publicações em Macau), Filipa Queiroz (ex-jornalista da TDM e do Hoje Macau), Hélder Beja (ex-director de programação do Festival Literário de Macau) e Isabel Castro (ex-jornalista da Rádio Macau e antiga directora do Ponto Final), numa lista que inclui outros nomes como a presidente do Sindicato dos Jornalistas (Sofia Branco), António Granado, Maria Flor Pedroso ou Carlos Vaz Marques.

A administração da TDM disse aos jornalistas do serviço de rádio em língua portuguesa numa reunião no passado dia 9 que estes estariam proibidos de divulgar informação e opiniões contrárias às políticas da China e do Governo de Macau.

Entre os pontos transmitidos verbalmente constam diretrizes como: a TDM divulga e promove o patriotismo, o respeito e o amor à pátria e a Macau; a TDM é um órgão de divulgação da informação do Governo Central da República Popular da China e de Macau; o pessoal da TDM não divulga informação ou opiniões contrárias às políticas do Governo Central da China e apoia as medidas adotadas por Macau.

Numa declaração divulgada uma semana depois no site da TDM, depois de uma reunião com "jornalistas da Direção de Informação e Programas Portugueses", a Comissão Executiva "reiterou que a política editorial atual não foi alterada, e ambas as partes concordaram quanto ao cumprimento dos valores fundamentais do Manual Editorial da TDM: precisão, integridade, objetividade, justiça, imparcialidade, neutralidade e interesse público, etc".

Paralelamente, no entanto, a administração "manifestou o interesse para que todos os jornalistas continuem a trabalhar juntos, adiram ao princípio do patriotismo e de amor à RAEM [Região Administrativa Especial de Macau] e cumpram as responsabilidades inerentes a um órgão de comunicação social de serviço público", sublinhando que o "Manual Editorial" da empresa pública de rádio e televisão vai continuar a ser cumprido e reiterando a adesão ao "princípio do patriotismo".

Já o chefe do Governo de Macau, Ho Iat Seng, negou que o território esteja a impor restrições à liberdade de imprensa e que acredita que os `media` são patrióticos e amam a região administrativa especial chinesa.

A TDM conta com cerca de 40 jornalistas de língua portuguesa e inglesa.

De acordo com a Lei Básica de Macau, que funciona como uma miniconstituição do território e vai estar em vigor até 2049, "os residentes de Macau gozam da liberdade de expressão, de imprensa, de edição, de associação, de reunião, de desfile e de manifestação".

A transferência da administração de Macau, de Portugal para a China, ocorreu em 20 de dezembro de 1999.