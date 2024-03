Jornalistas timorenses recebem formação sobre Associação das Nações do Sudeste Asiático

"Os preparativos para a adesão à ASEAN exigem que os meios de comunicação se preparem para uma competição intensa", disse o secretário de Estado da Comunicação Social, Expedito Dias Ximenes, citado na informação divulgada pelo Governo timorense.

O secretário de Estado da Comunicação Social timorense salientou que com a adesão à ASEAN os órgãos de comunicação social de Timor-Leste vão ter mais oportunidades de participar em atividades regionais relacionadas com o setor e que é crucial aprender com os restantes Estados-membros, principalmente com os que estão mais avançados na área das tecnologias de informação.

"Neste contexto, os preparativos para a integração de Timor-Leste em organizações internacionais priorizam o fortalecimento do setor", incluindo na melhoria das infraestruturas dos órgãos de comunicação social, na capacitação dos jornalistas e no respeito pelo código de ética jornalística.

A formação, que tem início quarta-feira numa unidade hoteleira da capital timorense, inclui também as rádios comunitárias, os centros de informação de suco [divisão administrativa], a sociedade civil e outras entidades.