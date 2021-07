José Costa Belo eleito novo presidente da Comissão Nacional de Eleições timorense

Belo, que é já comissário da CNE e que foi apresentado pela bancada do Partido Libertação Popular (PLP), um dos três no Governo, obteve 35 votos contra os 29 do presidente cessante, Alcino Báris, na votação secreta que decorreu na sessão do plenário.

"Desejamos todo o sucesso ao novo presidente da CNE", disse o presidente do parlamento, Aniceto Guterres Lopes, depois de anunciar os resultados.

Os deputados elegeram como membros efetivos da CNE Alcino Báris, José Agostinho Belo e Odete Maria Belo, tendo como suplentes José Camões, Fernanda Sarmento Ximenes e Querubin Jong Ferreira.

A eleição do presidente ocorre depois de várias instituições nomearem representantes para o CNE, como está definido na lei.

A Presidência da República já tinha nomeado Olávio da Costa Monteiro de Almeida como membro efetivo e Detaviana Madalena Guterres Freitas como suplente.

Já o Governo nomeou como efetivo Carlito Martins e como suplente Elvino Bonaparte.

O magistrado Antonio Gonçalves foi escolhido como membro efetivo pelo Tribunal de Recurso e Domingos Barreto foi nomeado pelo Ministério Público.