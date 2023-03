José Guerra pede mais meios para a Procuradoria Europeia

No dia que assinala a divulgação do relatório de 2022 da Procuradoria Europeia (EPPO na sigla em inglês), no qual Portugal apresenta a segunda maior estimativa de prejuízos causados pelos crimes sob investigação, com três mil milhões de euros e o terceiro maior registo de apreensão de bens entre os 22 estados-membros, com 65,3 milhões de euros, o magistrado português realçou que os quatro procuradores europeus delegados às suas ordens estão "assoberbados".

"Portugal é um dos países que tem não só uma atividade processual mais importante, mas um dos países mais proativos na recuperação de ativos", afirmou, continuando: "Estamos a fazer um trabalho que acho que é excecionalmente relevante, que compara com os outros países de uma forma que nos deixa muito orgulhosos, mas não podemos estender isto até à rutura. Nós precisamos que os meios sejam reforçados para manter estes níveis de eficácia".

Em entrevista à Lusa, José Guerra explicou que o pedido para alocar mais magistrados a esta instância europeia já foi endereçado em dezembro à ministra da Justiça, Catarina Sarmento e Castro, e à procuradora-geral da República, Lucília Gago, por ocasião da visita da procuradora-geral europeia, Laura Kövesi, a Lisboa, tendo sido notada "uma boa receção" das duas responsáveis portuguesas.

"Os nossos procuradores europeus delegados estão absolutamente submersos pelo volume de trabalho que têm e pela complexidade e dificuldade dos processos que têm a cargo. Essa é uma situação que esperamos que possa ser resolvida a breve trecho, porque não é possível manter níveis de eficácia como os que tivemos este ano sem o aumento urgente e significativo do número de procuradores europeus delegados a trabalharem para a EPPO em Portugal", disse.

Segundo José Guerra, a dimensão dos prejuízos decorrentes da atividade criminosa, no âmbito da proteção dos interesses financeiros, exige "capacidade de resposta" da EPPO. Apesar do alerta deixado, o magistrado português mostrou-se confiante de que "muito rapidamente" possam ser encontradas soluções para aumentar o lote dos procuradores europeus delegados e falou somente numa "questão de operacionalizar essa disponibilização de meios".

"(Esta) não é uma situação desejável e é uma situação que importa corrigir muito rapidamente, porque não é possível fazer face a esta situação. O processo de onde nasce a Operação Admiral é um processo com arguidos presos, portanto, é um processo urgente e exige que todos os meios possíveis sejam utilizados", referiu, revelando que dois dos quatro procuradores europeus delegados portugueses estão quase em exclusivo com aquela operação europeia contra fraude no IVA, que teve origem em Portugal.

A EPPO tem atualmente 22 Estados-membros (Portugal, Áustria, Bélgica, Bulgária, Chipre, Croácia, República Checa, Alemanha, Estónia, Espanha, França, Finlândia, Grécia, Itália, Lituânia, Luxemburgo, Letónia, Malta, Países Baixos, Roménia, Eslovénia e Eslováquia) e conta com 114 procuradores. O magistrado José Guerra foi nomeado em 27 de julho de 2020 procurador europeu português na Procuradoria Europeia.

O organismo, que funciona como um Ministério Público independente e altamente especializado, entrou em atividade a 1 de junho de 2021 e tem competência para investigar, instaurar ações penais, deduzir acusação e sustentá-la na instrução e no julgamento contra os autores das infrações penais lesivas dos interesses financeiros da União (por exemplo, fraude, corrupção ou fraude transfronteiriça ao IVA superior a 10 milhões de euros).

Portugal tem segunda maior estimativa de prejuízos



De acordo com o documento, a que a Lusa teve acesso, a dimensão da ação da Procuradoria Europeia (EPPO na sigla em inglês) em Portugal traduziu-se em 26 investigações ativas no final do último ano (23 abertas em 2022), ficando apenas atrás de Itália, cujas investigações criminais coordenadas pela instituição apontam para 3,2 mil milhões de euros em prejuízos.



A fraude no IVA concentra perto de um terço dos danos estimados em Portugal, com 862 milhões de euros. Os quatro procuradores europeus delegados do país tinham ainda em curso 11 investigações transnacionais e efetuaram 105 pedidos de colaboração aos seus homólogos de outros estados-membros, contra apenas 25 pedidos recebidos.



A apreensão de bens em Portugal ascendeu a 65,3 milhões de euros, o terceiro registo mais elevado entre os países integrantes da EPPO, com o relatório da atividade em 2022 a indicar Alemanha e Itália nas posições cimeiras deste item, com 114,8 e 88,9 milhões de euros em verbas apreendidas, respetivamente.



Em termos de tipologia dos casos em investigação em território nacional sobressaem as fraudes fiscais - relacionadas ou não com o IVA -, além de branqueamento de capitais, fraudes na obtenção de subsídios e corrupção. Portugal esteve no centro da maior operação executada até ao momento pela EPPO, a Operação Admiral, uma fraude global no IVA de 2,2 mil milhões de euros e desencadeada em 14 estados-membros.



Relativamente às queixas recebidas, foram reportadas 33 queixas em 2022 em Portugal, sendo a quase totalidade proveniente das autoridades nacionais, com 27.





Procuradoria Europeia fecha 2022 com 1.117 investigações

O organismo liderado pela procuradora-geral europeia Laura Kövesi divulgou o relatório da atividade do último ano, no qual sobressai o peso financeiro da fraude ao IVA, a representar 47% (6,7 MME) dos prejuízos estimados nos crimes sob investigação da Procuradoria Europeia (EPPO na sigla em inglês).

No entanto, de acordo com o documento a que a Lusa teve acesso, aquele crime está no centro de apenas 16,5% das 185 investigações em curso.



Ainda segundo o documento, o ano de 2022 da EPPO traduziu-se na abertura de 865 novas investigações, que averiguam um potencial impacto de 9,9 MME a partir das 3.318 participações recebidas. No total das 1.117 investigações ativas no final de dezembro passado, 28,2% (316) tinham uma dimensão transfronteiriça, com atos cometidos em vários países ou que causaram danos financeiros a vários países.



A ação dos 114 procuradores europeus delegados da EPPO foi ainda visível na recuperação de ativos, mediante o crescimento do montante dos bens congelados pelas autoridades no último ano, ao atingir 359,1 milhões de euros (num total de cerca de 516 milhões solicitados para apreensão), muito acima dos 147,3 milhões registados em 2021.