José Ramos-Horta prepara comício de fecho da campanha

Em conferência de imprensa, Francisco Kalbuadi Lay, secretário-geral do Congresso Nacional da Reconstrução Timorense (CNRT), partido que apoia a candidatura de Ramos-Horta, disse que a mobilização começa ao início da manhã e se prolonga até ao final da tarde.

"Temos todas as estruturas do município coordenadas para a mobilização ocorrer durante o dia", disse aos jornalistas.

"A mobilização vai ocorrer em cada um dos postos administrativos da capital e depois daí deslocam-se para Tasi Tolu onde teremos o comício", explicou.

Kalbuadi deixou apelos aos "quadros e militantes" do partido, liderado por Xanana Gusmão, para que "atuem com disciplina e respeito pela lei e ordem pública, evitem provocação ou situações de violência" e cumpram a lei.

"Apelamos a todos para que respeitem sempre a lei, respeitem os sinais de trânsito e todas as pessoas que estão a usar a estrada pública, para que possamos criar um ambiente de paz e de celebração na festa da democracia", vincou.

Questionado sobre o nível de participação que espera na capital -- depois da candidatura ter registado enchentes em comícios em vários pontos do país -- Kalbuadi escusou-se a especular, recordando apenas que a capacidade máxima do recinto é de entre "50 a 60 mil pessoas".

CNE defende debate com todos em televisão privada

O presidente da Comissão Nacional de Eleições (CNE) defendeu a decisão do organismo em acordar com a televisão privada GMN TV, em vez da pública RTTL, os direitos para a transmissão do debate dos 16 candidatos presidenciais.

"Quero explicar ao público e pedir compreensão para esta situação. Temos três televisões e por isso fizemos pedidos às três para nos apresentarem cotações para o serviço. Depois foram seguidas as regras de aprovisionamento", afirmou José Belo, em conferência de imprensa.



"A CNE fez avaliação das propostas que foram avaliadas em plenário. A TVE não conseguiu apresentar cotação, e só a GMN TV e a RTTL é que apresentaram", notou.



José Belo disse que a decisão final se baseou em "vários critérios", incluindo o preço, com a GMN a apresentar um orçamento de cerca de 12 mil dólares contra os 26.500 apresentados pela RTTL.



À Lusa, José Belo explicou que os critérios incluíram aspetos como a "avaliação da qualidade" do serviço oferecido, destacando que a GMN TV oferece cobertura em várias plataformas, nacional e internacional, um sistema digital e melhor equipamento.