Josep Borrel alerta para iminente escassez energética devido a crise entre a Rússia e a Ucrânia

Num artigo publicado na véspera do Conselho de Energia UE-EUA, marcado para esta segunda-feira, o chefe da diplomacia europeia adiantou que na próxima primavera será publicada uma nova estratégia da UE sobre energia internacional.







"A energia esteve sempre entre as questões geopolíticas mais importantes. Agora, os preços altos e os desafios no abastecimento de gás causados ​​pela crise com a Rússia estão no topo da nossa agenda", começou por escrever Josep Borrel, no domingo, no seu , começou por escrever Josep Borrel, no domingo, no seu blogue

O chefe da diplomacia europeia está em Washington, até terça-feira, para promover a cooperação na energia, numa altura em que a Europa vive um momento “crucial” neste assunto, dada a tensão com a Federação Russa.







Sendo que os preços da energia aumentaram devido a problemas globais de oferta e procura e que na UE são seis a dez vezes mais elevados do que há um ano, agora com "a grave crise que atravessamos atualmente com a Rússia, tornou-se não apenas uma questão de preços, mas também uma questão de segurança de abastecimento".







De facto, a política energética sempre teve grande importância nas relações entre Bruxelas e Moscovo, uma vez que "mais de 40 por cento das importações de gás da UE vêm da Rússia e 60 por cento das receitas de importação da Rússia vêm da UE". O problema, é que a UE continua a depender da Rússia em questões energéticas.





"No entanto, nos últimos anos, a Rússia aumentou a sua resiliência contra as sanções económicas, aumentando as reservas em moeda estrangeira, mais do que nós fizemos para aumentar a nossa capacidade de enfrentar possíveis cortes no fornecimento de gás", lamentou o Alto Representante da UE para a Política Externa e de Segurança, na sua página intitulada "Uma janela para o mundo".



Por isso, Borrel apela para o urgente "desenvolvimento de reservas estratégicas de gás da UE e a possibilidade de compra conjunta de gás", de forma a aumentar "a segurança de todos a um preço acessível".

Uso de energia como "arma geopolítica"





Como recordou no artigo, a Rússia utilizou, anteriormente, o abastecimento de energia "para fins políticos". E, nas últimas semanas, "embora a Rússia tenha cumprido rigorosamente os compromissos contratuais, a estatal russa Gazprom recusou-se a enviar suprimentos adicionais para reabastecer as instalações de armazenamento europeias, criando mais receio no mercado".



Por isso, e em cooperação com os EUA, "a UE vai continuar a promover uma transição energética global que seja socialmente justa e se ocupe dos desafios geopolíticos". Assim, o representante europeu prevê que Bruxelas e Washington trabalhem "juntos nesta vasta agenda, enviando uma forte mensagem a quem procura" dividir as duas potências "e utilizar o seu abastecimento como 'arma geopolítica'".





No artigo, Borrell também assinala que “em conjunto com os EUA e outros parceiros” existe uma oposição “ao uso do fornecimento de energia como arma geopolítica”.



“Estamos comprometidos a garantir a segurança energética da UE e dos nossos vizinhos, incluindo a Moldávia, Ucrânia e os Balcãs ocidentais”, prosseguiu.





Através de uma declaração conjunta em 28 de janeiro, recordou ainda, a presidente da Comissão Europeia e o presidente dos EUA comprometeram-se a “intensificar a cooperação energética” com o objetivo de os cidadãos e empresas da UE e países vizinhos “disporem de fornecimentos energéticos fiáveis e acessíveis”.





O ponto de partida da estratégia da UE e dos EUA "é o Pacto Ecológico Europeu e a transição energética" que ambos pretendem "acelerar à luz da emergência climática".



"Sabemos que o caminho dessa transição não é direto, mas não podemos permitir que os acontecimentos atuais nos desviem do caminho".

Questão "urgente"





Na perspetiva de Josep Borrel, a UE devia considerar “urgentemente” o desenvolvimento das suas reservas energéticas de gás e a possibilidade de “uma aquisição conjunta”. Segundo o ex-ministro espanhol, o problema “imediato” que deve ser abordado consiste em garantir a segurança do fornecimento de gás, mediante “uma maior diversificação de rotas e fontes de importação”.



Com os EUA, o maior fornecedor de gás natural liquefeito (GNL) da Europa, será intensificada a cooperação para garantir que os fornecimentos de gás na UE sejam “seguros” durante os próximos meses, acrescentou o representante. Em simultâneo, frisou ainda, Bruxelas está a contactar com a Noruega, Qatar, Azerbaijão, Argélia e outros países para expandir os fornecimentos de GNL.



“Também temos de trabalhar rapidamente para integrar melhor a Península Ibérica, que na realidade é uma ilha elétrica na Europa, no mercado energético europeu porque tem mais capacidades de receção de GNL que outros países europeus”, disse ainda.



A verdadeira segurança energética de cada país europeu, explicou, "só pode vir através de mais investimento em energias renováveis ​​internas e melhores ligações ao mercado da UE".





Para terminar, e referindo-se ao encontro com o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, o chefe da diplomacia europeia frisou uma "grande lição": "no final, energia confiável, acessível e segura só chegará através de um sistema de energia descarbonizado baseado principalmente em energias renováveis".



"É por isso que também estamos a cooperar estreitamente com os EUA em tecnologia. A eficiência energética, as energias renováveis ​​(como a energia eólica) e o hidrogénio estão no topo da nossa agenda comum", concluiu, acrescentando ainda que será publicada "uma nova estratégia da UE para a energia internacional" na próxima primavera, "para definir mais detalhadamente a resposta aos desafios mais amplos nesta questão".