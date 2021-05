Josep Borrell em entrevista à RTP: aposta na relação com a Índia

A União Europeia tem de alargar as relações diplomáticas e o rumo passa por um novo caminho para a Índia. O Alto Representante da União Europeia para os Negócios Estrangeiros e Política de Segurança diz que "uma parte do destino da humanidade vai-se jogar-se no que se chama Indo-Pacífico".