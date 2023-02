Josep Borrell promove aproximação entre a Sérvia e o Kosovo

O presidente sérvio, Alexander Vucic, e o primeiro-ministro kosovar, Albin Kurti, confirmaram a sua participação na iniciativa europeia, que contará também com o representante especial da União Europeia (UE) para o diálogo Belgrado-Pristina, Miroslav Lajcak. Serão realizadas reuniões separadas com os líderes da Sérvia e do Kosovo, que serão seguidas de uma reunião conjunta.O encontro deverá centrar-se na mais recente proposta da UE para a normalização das relações entre o Kosovo e a Sérvia, que ainda está a ser trabalhada e deverá conduzir a um acordo juridicamente vinculativo.Belgrado nunca reconheceu a secessão unilateral do Kosovo em 2008, proclamada na sequência de uma guerra iniciada com uma rebelião armada albanesa em 1997 que provocou 13.000 mortos, na maioria albaneses, e motivou uma intervenção militar da NATO contra a Sérvia em 1999, à revelia da ONU.Desde então, a região tem registado conflitos esporádicos entre as duas principais comunidades locais.