Joseph Borrell na China para falar de comércio e da Ucrânia

Fontes da delegação da UE em Pequim disseram à agência Lusa que a visita vai decorrer entre hoje e sábado e inclui um encontro com o ministro dos Negócios Estrangeiros chinês, Wang Yi, e um discurso na Universidade de Pequim.A deslocação de Borrell à China foi adiada por duas vezes este ano. Em abril, quando Borrell testou positivo para a covid-19, e em julho, quando Pequim cancelou subitamente a visita, numa altura em que o anterior ministro dos Negócios Estrangeiros chinês, Qin Gang, deixou de ser visto em público.A visita surge numa altura de crescentes fricções comerciais entre o bloco europeu e a China, apesar de o comércio bilateral ter ascendido a 856,3 mil milhões de euros, em 2022.Recorde-se que a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, delineou uma estratégia para reduzir riscos no comércio com a China.