Jovem avançado Hernâni integra lista do Sporting de Braga para Liga Europa

O jovem jogador, que tem atuado na equipa B dos minhotos, já foi chamado aos treinos da equipa principal por Carlos Carvalhal, treinador que o incluiu agora na lista entregue à UEFA para a participação na Liga Europa desta época.



Rui Fonte, a recuperar de grave lesão ao joelho esquerdo, fica de fora dos eleitos, ao contrário de Gaitán, que se lesionou há cerca de um mês num particular diante do Farense, mas que deve estar de volta até ao final deste mês.



Além destes 25 jogadores, o Sporting de Braga apresentou ainda uma lista B, constituída por jovens jogadores das equipas B e sub-23 dos minhotos.



Os 'arsenalistas', que integram o grupo G com os ingleses do Leicester, os gregos do AEK de Atenas e os ucranianos do Zorya, têm o primeiro jogo em 22 de outubro, com a receção à equipa helénica.



Lista dos 25 jogadores:



- Guarda-redes: Matheus, Tiago Sá e Rogério Santos



- Defesas: Zé Carlos, Tormena, Sequeira, Rolando, David Carmo, Raul Silva, Bruno Viana, Esgaio e Francisco Moura



- Médios: João Novais, Al Musrati, André Horta, Fransérgio e André Castro



- Avançados: Abel Ruiz, Gaitán, Iuri Medeiros, Paulinho, Ricardo Horta, Hernâni, Galeno e Schettine