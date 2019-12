Jovem condenado por chantagear a Apple

Em março de 2017, Kerem Albayrak enviou um e-mail à equipa de segurança da Apple onde dizia ter conseguido entrar no sistema de segurança da empresa e em várias contas iCloud.





Albayrak ameaçou que iria vender informações de 319 milhões de contas do iCloud, caso a Apple não lhe oferecesse cartões-presente no valor de 100 mil dólares (cerca de 89 mil euros). O jovem ameaçou também vender as informações da conta, divulgar todos os dados online.





A Apple recebeu ainda um vídeo onde é possível ver o jovem a ter acesso a duas contas iCloud aleatórias.





Após uma investigação foi possível perceber que Albayrak não possuía qualquer tipo de informação sobre as contas do sistema de armazenamento, nem era possível que conseguisse obter informações a partir delas.







Segundo a Agência Nacional de Crime do Reino Unido, Kerem Albayrak conseguiu algumas palavras-passe de e-mails, através de outros serviços que tinham algumas informações expostas e tentou a sua sorte.





O jovem de 22 anos foi condenado a pena de prisão suspensa e obrigado a cumprir 300 horas de serviço comunitário.







Citado pela BBC, ao ser detido, Albayrak disse à polícia que “quando alguém tem poder na internet é como se fosse famoso, as pessoas respeitam-te”.