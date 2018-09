Jovem estudante português encontrado morto na Bélgica

Tinha sido visto, pela última vez, na zona da Universidade Livre de Bruxelas, onde estudava.



A polícia belga revela que o rapaz recebeu um telefonema por volta das 11 manhã de quinta-feira e nunca mais se soube nada dele.



O estudante, filho de pais portugueses, tinha 1,97 metros, uma estrutura física magra, cabelos encaracolados e olhos castanhos.



Na altura do desaparecimento, vestia calças de ganga, uma camisola verde com um desenho, e um casaco e uma mochila castanhos.



De acordo com as autoridades belgas, Miguel Amorim Lemos, que vivia na região da Valónia a cerca de 40 quilómetros de Bruxelas, tinha por hábito passear na zona da floresta de Soignes.