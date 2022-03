Jovem inventor luso-germano-irlandês aconselha ligar criatividade a reivindicações ambientais

"Há muitos grupos [de jovens] que protestam. Isso é um começo. Mas precisamos de mais pessoas focadas em arranjar soluções. Precisamos de comunidades mais fortes e de um sistema educativo que não tenha palas nos olhos", argumenta Fionn Ferreira em declarações à agência Lusa numa passagem por Setúbal, terra de origem do seu pai.

Fionn defende que é "preciso trazer criatividade à ciência" e que os alunos não sejam "forçados a aprender só com exames porque a arte de criar começa com a compreensão".

A sua invenção, que está em `banho-maria` à espera de investimentos que permitam aplicá-la em larga escala, foi produto de uma inquietação que experimentou nos passeios de caiaque em Ballydehob, na costa de West Cork, no sul da Irlanda, e na Arrábida, onde costuma passar temporadas desde criança.

"Nasci à beira-mar. Sempre gostei de estar no mar, isso sempre me inspirou, e sempre gostei de inventar coisas. Comecei a ver cada vez mais plástico na água, quer no sítio onde vivia quer quando vinha a Portugal, e como isso afetava os animais", recorda.

Quando decidiu fazer alguma coisa, "não tinha nenhum objetivo" e começou por querer saber mais: "comecei a ler estudos científicos e descobri o que eram microplásticos", afirma Fionn Ferreira, que ficou a saber o que eram as partículas de plástico com menos de cinco milímetros a que se chamam microplásticos.

Resultam da degradação do plástico que vai parar à água, sejam sacos de plástico, garrafas ou redes de pesca, e que se fragmentam ao longo do tempo, e também de microfibras na água de lavagem da roupa e produtos de higiene.

Embora os seus efeitos a longo prazo não estejam estudados, acumulam-se nos tecidos dos seres vivos, incluindo dos seres humanos.

Foi com o que descobriu que se lançou à procura de um método de tirar microplásticos da água, começando por medi-los, filtrá-los e depois usar óleo magnetizado para os atrair, de modo a que possam ser retirados, o que lhe ocupou cerca de um ano em "três ou quatro mil tentativas".

"No princípio, não estava à espera de nenhum resultado concreto. Também não fiquei incomodado quando não resultava, gostei de todo o processo", afirma.

Aos 18 anos, tinha inventado um processo que funcionava e escreveu um ensaio que submeteu a uma competição científica nacional na Irlanda, que venceu, o que o levou a submeter também uma candidatura a um prémio da Feira de Ciência promovida globalmente pela gigante tecnológica Google, que também venceu em 2019.

Hoje, com 21 anos e a estudar Química na universidade de Groningen, nos Países Baixos, Fionn segue com a sua ideia e o próximo objetivo é "desenvolver um protótipo para um uso industrial" do processo que inventou, de modo a que possa ser instalado em locais de descarga de águas residuais e filtrar os microplásticos antes de entrarem nos oceanos, "onde o seu impacto é mais sentido".

"O mundo não é assim tão grande. Na Irlanda, e depois na Arrábida, percebi que o problema dos plásticos não é pequeno, é global", indica.

No seu ativismo científico e ambiental, segue alguns princípios que aconselha a outros jovens para "inspirar as próximas gerações", começando por "perceber qual é a paixão de cada um, o que os incomoda".

"Compreeendam esse problema, leiam tudo o que conseguirem. E não tenham expectativas. Recorram a todas as ferramentas que possam. Nada é demasiado estranho", advoga.