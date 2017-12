Jovem leão, vende-se

RTP28 Dez, 2017, 09:21 / atualizado em 28 Dez, 2017, 12:02 | Mundo

Em declarações publicadas no Facebook e citadas pelo diário israelita Jerusalem Post, Muhammad Ahmad Juma, o proprietário do zoo desde há 23 anos, afirmou: "Devido à má situação económica e à dificuldade de financiar alimentação e água, fui forçado a pôr à venda três crias de leão, nascidas há cerca de um mês".



E acrescentou: “Precisamos de $290 a $430 por dia para alimentar os animais no zoo". Os três jovens leões são os sobreviventes de uma ninhada de quatro, de que já morreu um. A anterior ninhada tinha morrido por completo.



Jumaa explicou que o dinheiro apurado na venda lhe servirá para financiar a alimentação de cinco leões adultos que vivem no jardim zoológico - dois machos e três fêmeas. Mesmo assim, não tem a certeza de que a venda das três crias seja suficiente para salvar o jardim zoológico de ser encerrado.



The owner of a private zoo in the impoverished Gaza Strip has put three lion cubs up for sale, saying he can no longer afford to feed them https://t.co/ERMcj1NKUd pic.twitter.com/c32PBBYA8E — AFP news agency (@AFP) 24 de dezembro de 2017

O marketing do negócio consiste em vídeos mostrando crianças a brincar com as crias, logo após o seu nascimento.Os jovens leões sobreviventes até agora têm nomes reveladores do estado de espírito de Jumaa, na Faixa de Gaza bloqueada por Israel, privada do turismo que fazia viver também o jardim zoológico e condenada a carências de vária ordem: "Palestina", "Al-Quds [o nome árabe de Jerusalém]" e "Erdogan".