Jovem lusodescendente desaparecido em Nantes

Os amigos do jovem luso-descendente afirmam que Steve desapareceu no momento em que a polícia lançou gás lacrimogéneo e balas de borracha e que pode ter-se afogado.



Os mergulhadores das equipas de socorro concentraram agora as buscas na zona do rio onde o jovem pode ter caído.



A intervenção policial aconteceu para por fim ao festival de música que, de acordo com as autoridades, já tinha ultrapassado o tempo concedido.



A polícia diz ainda que foi atacada por vários participantes.