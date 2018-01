Jovem palestiniana acusada de agredir soldados israelitas

RTP02 Jan, 2018, 09:45 / atualizado em 02 Jan, 2018, 09:55 | Mundo

A jovem está também a ser acusada por incidentes anteriores, em que alegadamente apedrejou, mordeu e insultou soldados, ou cuspiu contra eles. A mãe de Ahed, Nariman Tamimi, é acusada de incitamento à violência nas redes sociais, por ter postado o vídeo em que a filha esbofeteia os soldados. Uma prima, Nur Tamimi, é igualmente acusada de ter difundido o vídeo.



O vídeo mostra Ahed, nas imediações da sua residência, a dizer aos soldados: "Desapareçam daqui, ou dou-vos um murro". Mostra-a também a empurrá-los, a dar-lhes pontapés e bofetadas.



As três - filha, mãe e prima - não foram detidas na altura. Ahed foi detida dias depois, quando a divulgação do vídeo já excedera todas as expectativas e tinha desencadeado uma polémica acalorada na sociedade israelita. A mãe foi detida quando foi visitá-la à esquadra.



Para a opinião pública liberal, geralmente representada pelo diário Haaretz, Ahed é uma jovem exaltada, que não deve ser tomada por "terrorista". O comportamento dos dois soldados, que não responderam ao esbofeteamento, é digno de louvor, por terem reconhecido que era de evitar uma escalada.



Mas, para a opinião pública nacionalista, mais representada em diários como o Jerusalem Post ou o Yedioth Aaronot, os soldados foram frouxos e o seu esbofeteamento equivale a uma intolerável humilhação pública das tropas ocupantes.



Cedendo a essa pressão, as autoridades policiais invadiram a residência da família Tamimi numa operação noturna para deterem mãe e filha. O ministro da Educação de extrema-direita, Naftali Bennett, comentou a propósito que a família Tamimi deveria ser condenada a prisão perpétua.



Do lado palestiniano, Yousef Munayyer, director executivo da Campanha pelos Direitos dos Palestinianos nos Estados Unidos, reagiu às declarações de Bennett observando: "Esse é o mesmo ministro que disse que o soldado israelita Elor Azaria, que cometeu um assassinato a sangue frio filmado em vídeo, não deveria permanecer 'um único dia na prisão'.



Ao acusar a jovem, o tribunal foi desenterrar a sua participação em incidentes anteriores, incluindo um em que tinha 11 anos de idade e terá apedrejado os soldados ocupantes próximo da aldeia de Nabi Saleh, e em que terá cuspido para a cara de um soldado, tratando-o de "cão". Ahed Tamimi terá também nessa ocasião improvisado barreiras de estrada com contentores de lixo.



Mais tarde, em Abril de 2016, Ahed terá alvejado tropas ocupantes com pedras lançadas por uma fisga e terá sido a verdadeira impulsionadora de uma sublevação, em que "persuadiu os que estavam à sua volta a atirarem pedras"



Num outro incidente, ocorrido em Maio passado, Ahed aparece num grupo de pessoas que rodeiam e manietam um soldado israelita, tentando impedi-lo de levar uma criança - irmão mais novo da própria Ahed. Nas imagens, Ahed aparece a morder o braço do soldado.



Também em Maio, mas num incidente separado, ela terá dado empurrões a um soldado, que tratou de "assassino terrorista nazi" e de "cão, animal, merda, ladrão, assassino de crianças". Segundo a acusação, ela esmurrou depois membros da polícia de fronteiras e soldados.



Citado em Haaretz, Gaby Lasky, o advogado das três mulheres, declarou: "A acusação é invulgar porque Ahed foi detida pelo incidente filmado em vídeo. Como este incidente só por si não justifica uma detenção tão longa como pretendia a acusação, mantiveram-na detida para investigarem incidentes do passado. Por isso formularam uma acusação relativa a acontecimentos de há um ano e meio, e mais, que não tinham sido denunciados até à actual detenção, não tinham sido objecto de queixas, nem de relatórios, o que mostra que há uma intenção de usar o caso de Ahed como dissuasor de outros jovens que tentem levantar-se contra a ocupação".