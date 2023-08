Jovem palestiniano morre em operação das forças israelitas na Cisjordânia

O Ministério da Saúde palestiniano informou que o jovem foi mortalmente atingido na cabeça.

A operação teve lugar na cidade de Zababdeh, a sul de Jenin, no momento em que as forças de segurança israelitas continuam a procurar o atirador palestiniano que efetuou disparos que mataram no sábado dois israelitas, pai e filho, na cidade de Hawara, no norte da Palestina.

No sul da Cisjordânia, o exército israelita capturou dois palestinianos suspeitos de um ataque ocorrido no dia anterior, que matou uma mulher israelita e feriu gravemente um homem.

Os militares israelitas afirmaram que os dois suspeitos confessaram, durante o interrogatório, o envolvimento no ataque perto da cidade palestiniana de Hebron.

Cerca de 180 palestinianos foram mortos por fogo israelita na Cisjordânia desde o início do ano, de acordo com uma contagem da agência de notícias Associated Press. Durante este período, cerca de 30 pessoas foram mortas por ataques palestinianos contra israelitas.

Israel afirma que as incursões têm por objetivo desmantelar redes de militantes e impedir futuros ataques. Os palestinianos afirmam que as operações minam as suas forças de segurança, inspiram mais militância e reforçam o controlo israelita sobre as terras que pretendem para um futuro Estado.

Israel ocupou a Cisjordânia na guerra do Médio Oriente de 1967, juntamente com Jerusalém Oriental e a Faixa de Gaza.