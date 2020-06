Jovem que empurrou criança de museu em Londres condenado a 15 anos de prisão

Em dezembro, durante o seu julgamento no tribunal criminal de Old Bailey, na capital do Reino Unido, Jonty Bravery, com 17 anos na altura do incidente, declarou-se culpado de empurrar a criança de seis anos do 10.º andar do museu.

O incidente deu-se a 04 de agosto, quando o adolescente britânico empurrou a criança francesa, que se encontrava de visita à capital britânica com a família, de uma plataforma de observação da Tate Modern, à altura do 10.º andar.

A criança caiu num telhado do 5.º andar, cerca de 30 metros mais abaixo, e sofreu uma hemorragia cerebral e fraturas na coluna, braços e pernas, tendo passado alguns meses nos cuidados intensivos.