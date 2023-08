Jovens confessam-se ao Papa Francisco

A partir das 9h00 o Papa Francisco confessa alguns jovens participantes da JMJ, na Cidade da Alegria, no Jardim Vasco da Gama.





Também conhecido por Parque do Perdão, em Belém, há 150 confessionários para os peregrinos se confessarem. Em cinco idiomas possíveis, os jovens partilham pecados com padres que conhecem pela primeira vez e que nunca mais voltarão a ver.



A elevada afluência de peregrinos espanhóis tem causado longas filas de espera para quem quer receber a "misericórdia de Deus" nesta língua.



As confissões podem acontecer em português, inglês, espanhol, francês e italiano e têm tido elevada afluência. A adesão tem superado todas as expectativas com milhares de peregrinos a passarem pelos confessionários todos os dias.













Pelas 9h45 o chefe da Igreja Católica vai encontrar-se com os representantes de alguns centros de assistência sócio-caritativa no Centro Paroquial de Serafina.Com diversas valências, apoiando desde crianças a idosos, o Centro Social Paroquial São Vicente de Paulo, no Bairro da Liberdade, foi construído gradualmente pelas mãos do cónego Francisco Crespo para responder às necessidades dos bairros da Liberdade e da Serafina, na freguesia de Campolide.Depois da visita, Francisco tem agendado um almoço com jovens na Nunciatura Apostólica, onde está hospedado.Ao final da tarde, regressa ao Parque Eduardo VII, por estes dias renomeado "Colina do Encontro", depois de ali ter tido, na quinta-feira, o primeiro encontro oficial com os peregrinos que participam na Jornada, na cerimónia de acolhimento.Hoje, o Papa vai acompanhar como peregrino a Via-Sacra que terá como tema de fundo "a "vulnerabilidade e a fragilidade" com que todos se confrontam no dia-a-dia.O dia será também marcado por uma manifestação na Praça do Martim Moniz, em Lisboa, contra a realização da JMJ e contra a Igreja Católica, organizado pelo movimento de cidadãos “Sem Papas na Língua”, que contesta os “elevados gastos públicos por parte do Estado e das autarquias com este acontecimento religioso”.