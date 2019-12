Jovens perderam jogo de futebol contra Domingos Simões Pereira de quem esperam "muitas coisas"

O jogo de confraternização, entre a equipa de veteranos e os jovens da AFB, marcou o Natal dos filhos de Farim, terra natal de Domingos Simões Pereira, que aí se deslocou com o resto da família e amigos para passar a quadra, sem fazer qualquer atividade política.

Antes do jogo, Domingos Simões Pereira assistiu à missa do Natal na igreja católica no centro de Farim para logo de seguida visitar os anciões da comunidade islâmica, no bairro da Morcunda.

Nas duas congregações religiosas, Simões Pereira fez questão de manter um ambiente de recolhimento, salientando que se tratam de "momentos espirituais, sem qualquer motivação política".

Filho de Farim e conhecido de todos, Domingos Simões Pereira ainda visitou algumas famílias da zona histórica daquela cidade, banhada pelo rio Cacheu, distribuindo abraços, beijinhos, apertos de mão e votos de um bom Natal.

Em relação ao jogo de futebol, o candidato mostrou-se em forma, apesar de o árbitro ter sido compreensivo demais, por o ter permitido atuar com um boné na cabeça e repetido duas vezes a marcação de um penálti.

A partida terminou empatada a três golos, no tempo regulamentar, 30 minutos, tendo Simões Pereira marcado dois golos, e só ficou decidida na marcação das grandes penalidades em que os veteranos levaram de vencida por 4-3.

Os jovens da Academia de Futebol de Bantandjan, um dos bairros de Farim, gostaram da iniciativa, mas têm a certeza que Domingos Simões Pereira vai ser o próximo Presidente "para fazer muitas coisas" na Guiné-Bissau.

Em declarações à Lusa, quatro dos sete jovens que defrontaram a equipa de Domingos Simões Pereira, no jogo de futebol de salão, esperam do político, além de um campo relvado em Farim, estradas, ponte sobre o rio, eletricidade permanente, hospital de qualidade, água canalizada e um mercado em condições.

Os jovens, todos muçulmanos e apaixonados por futebol, como Domingos Simões Pereira, garantem que gostaram do Natal deste ano.

Mais de 760.000 guineenses são chamados domingo às urnas para escolher o próximo Presidente da Guiné-Bissau entre Domingos Simões Pereira, apoiado pelo Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC), e Umaro Sissoco Embaló, apoiado pelo Movimento para a Alternância Democrática (Madem-G15).