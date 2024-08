Jovens protestam contra touradas em audiência com Papa Francisco

As jovens, que vestiam `t-shirts` e exibiam cartazes onde se lia, em italiano e inglês "As touradas são pecado", terão saído do corredor central da sala Paulo VI, no Vaticano, a gritar, descreve a agência noticiosa EFE.

O papa estava na sala, mas muito longe do que aconteceu e as jovens não se terão aproximado de Francisco antes de terem sido expulsas por agentes da Gendarmaria do Vaticano.

As camisolas tinham o logótipo da People for the Ethical Treatment of Animals (PETA), uma organização sediada nos Estados Unidos que tem três milhões de membros e apoiantes e é o maior grupo de direitos dos animais do mundo.