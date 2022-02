Jovens venezuelanos pedem à Rússia que cesse ofensiva militar

A concentração teve ainda como propósito condenar a decisão do Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, de dar "apoio incondicional" à Rússia no invasão da Ucrânia.

"Fomos à sede da Embaixada Russa (em Caracas) para condenar e pedir o fim imediato do conflito e da invasão da Ucrânia. A guerra (...) gera apenas pobreza, destruição, morte e fome, mudando a vida de milhares de crianças e mulheres jovens, gerando num país uma cicatriz que por vezes não cicatriza", explica um vídeo divulgado pela Internet.

No vídeo, a venezuelana Sílvia Solórzano afirma que "a guerra não pode ser o meio para resolver diferenças políticas e ideológicas, pelo que apelamos ao estabelecimento de um diálogo imediato para resolver este conflito bélico".

"Queremos demarcar-nos imediatamente das declarações dadas por Nicolás Maduro que apoiou sem restrições, por interesses geopolíticos, a República Russa. Como venezuelanos, não nos sentimos representados nessa declaração porque condenamos firmemente qualquer conflito bélico que ataque e cause a morte de cidadãos ucranianos", sublinhou Solórzano.

Nicolás Maduro manifestou a 17 de fevereiro apoio à Rússia "na luta que está a travar para dissipar as ameaças da NATO [Organização do Tratado do Atlântico Norte] e do mundo ocidental".

As relações entre a Rússia e a Venezuela cada vez adquirem "maior nível estratégico, maior qualidade e profundidade no seu resultado e maior força histórica", disse Maduro em Caracas, durante uma visita do vice-primeiro-ministro da Rússia, Yuri Ivanovich Borisov.

Na sexta-feira, a Venezuela pediu uma resolução pacífica do conflito Rússia-Ucrânia, acusando a NATO e os EUA de violarem acordos existentes.

Caracas disse ainda condenar as sanções internacionais contra a Rússia, enquanto a oposição venezuelana criticou o apoio de Caracas à Rússia e as alegadas intenções russas de usar a Venezuela com fins bélicos para pressionar os EUA.

A Rússia lançou na quinta-feira de madrugada uma ofensiva militar na Ucrânia, com forças terrestres e bombardeamento de alvos em várias cidades, que já provocaram pelo menos 198 mortos, incluindo civis, e mais de 1.100 feridos, em território ucraniano, segundo Kiev. A ONU deu conta de 150.000 deslocados para a Polónia, Hungria, Moldávia e Roménia.

O Presidente russo, Vladimir Putin, disse que a "operação militar especial" na Ucrânia visa desmilitarizar o país vizinho e que era a única maneira de a Rússia se defender, precisando o Kremlin que a ofensiva durará o tempo necessário.

O ataque foi condenado pela generalidade da comunidade internacional e motivou reuniões de emergência de vários governos, incluindo o português, e da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), UE e Conselho de Segurança da ONU, tendo sido aprovadas sanções em massa contra a Rússia.