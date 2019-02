Juan Guaidó desiste de ir a Washington e envia delegação

Desistiu da viagem e vai enviar em vez disso uma delegação, talvez por razões de segurança.



Guaidó nomeou entretanto novos dirigentes de diversas empresas públicas, incluindo a empresa petrolífera, PDVSA, atualmente dominadas pelo aparelho de Maduro.



Também a recusa da oposição venezuelana em sentar-se à mesa com o Presidente Nicolás Maduro, inviabiliza qualquer hipótese de mediação.



Maduro usurpou a presidência e procura apenas manter-se no poder, afirmam os seus opositores, pelo que não há diálogo possível.



Do seu lado, Nicolás Maduro afirma-se disposto a negociar, enquanto acompanha exercícios militares há quatro dias.



A análise do enviado especial da RTP à Venezuela, Hélder Silva.