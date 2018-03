Juiz alemão prolonga detenção de Puigdemont

RTP26 Mar, 2018, 19:07 / atualizado em 26 Mar, 2018, 20:12 | Mundo

Puigdemont compareceu ao início da tarde perante o juiz do Estado de Schleswig-Holstein para conhecer as medidas de coação, depois de ter sido detido na véspera em Schuby, cerca de 30 quilómetros a sul da fronteira da Alemanha com a Dinamarca.



A polícia alemã procedeu à captura do ex-presidente da Generalitat em resposta ao mandado europeu de detenção emitido pelo juiz do Tribunal Supremo de Espanha Pablo Llarena, que processou Carles Puigdemont por alegados delitos de rebelião e apropriação indevida de fundos públicos.



Caso tivesse aceitado a extradição para Madrid, o presidente destituído do Governo regional da Catalunha veria o processo concretizar-se em apenas dez dias. Todavia, a contestação da defesa de Puigdemont dita que a Procuradoria-Geral de Schleswig-Holstein avalie se estão preenchidos os requisitos para a entrega às autoridades espanholas. Se a Procuradoria entender que não estão reunidos os requisitos necessários para uma extradição, o antigo líder do Governo regional sairá em liberdade.



Caso contrário, caberá a um Tribunal Superior Regional alemão ouvir as partes e tomar uma decisão final num prazo de 60 dias, prorrogáveis até 90. Este mesmo procedimento foi iniciado em novembro de 2017, mas na Bélgica, onde o Supremo entendeu não dar seguimento à extradição do antigo presidente do Governo regional da Catalunha.



Carles Puigdemont viajou para a Bélgica no final de outubro, onde permaneceu nos últimos cinco meses. Na altura, Madrid dissolvia o Parlament bem como o executivo regional, na sequência do referendo de autodeterminação a 1 de outubro. O Governo central decidiu a aplicação do artigo 155º da Constituição espanhola, que suspende a autonomia da região, e a marcação de novas eleições, que se realizaram a 21 de dezembro.