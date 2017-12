Juiz belga decide sobre extradição de Puigdemont dia 14

RTP04 Dez, 2017, 12:01 / atualizado em 04 Dez, 2017, 12:45 | Mundo

A decisão sobre o pedido de extradição para Espanha, do ex-presidente do Governo regional da Catalunha, Carles Puigdemont, será anunciada pela justiça belga no dia 14 de Dezembro.



O anúncio foi feito pelo juiz encarregado de examinar o mandado de detenção europeu, emitido contra os cinco ex-membros do executivo regional catalão no exílio, durante uma audiência perante a Câmara do Conselho em Bruxelas.



"Consideramos que as alegações contra o governo catalão não são puníveis na Bélgica e que, se fossem extraditados para Espanha, haveria o risco de violação dos direitos fundamentais", afirmou o advogado de defesa, Christophe Marchand, no final da audiência.







Os advogados de defesa já anunciaram que, independentemente da decisão de 14 de dezembro, pretendem esgotar todos os recursos para os seus constituintes permanecerem na Bélgica, pelo menos até à data da ida às urnas na Catalunha.



A decisão da justiça belga será tomada já no decorrer da campanha eleitoral para as eleições regionais na Catalunha, que estão marcadas para 21 de dezembro.