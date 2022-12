Juiz dos EUA suspende reversão de regras de imigração da era Trump

O juiz distrital do Texas, Matthew Kacsmaryk, suspendeu na quinta-feira a reversão -- decidida pelo Governo do Presidente Joe Biden - até que as contestações legais nos estados do Texas e do Missouri fiquem resolvidas.

"É uma política de bom senso impedir que as pessoas entrem ilegalmente no nosso país", escreveu na rede social Twitter o governador do Texas, Greg Abbott, após a decisão, considerando esta decisão uma vitória para o seu estado.

A decisão judicial ocorre quando El Paso, no Texas, e outras cidades fronteiriças enfrentam um fluxo diário de migrantes que pode aumentar se as restrições de asilo promulgadas pelo ex-Presidente Donald Trump terminarem na próxima semana, conforme programado.

A decisão de quinta-feira constitui um revés temporário para o Governo Biden, mas as autoridades podem ainda recorrer.

O Departamento de Segurança Interna já disse, em comunicado, que discordava da decisão e que está a ponderar os próximos passos, alegando que o Governo tem competência para colocar um fim à decisão do anterior Governo.

Na era Trump, cerca de 70.000 requerentes de asilo foram forçados a esperar no México por audiências nos EUA, ao abrigo de uma política introduzida em janeiro de 2019.

Quando tomou posse, em 2021, o Presidente Joe Biden - que considera que essa política vai contra tudo o que defende numa nação de imigrantes - suspendeu essa regra.

Logo nessa altura, o juiz Kacsmaryk -- que foi nomeado por Trump, para exercer funções em Amarillo - ordenou que a política do anterior Governo fosse restabelecida e as autoridades cumpriram a ordem judicial, após concordar com as alterações exigidas pelo México, mas não aplicou as regras de forma exaustiva e apenas alguns milhares de pessoas foram enviadas de volta para o país vizinho.

Em junho, o Supremo Tribunal dos EUA decidiu por cinco votos contra quatro que Biden tinha a capacidade de acabar com o que é tecnicamente conhecido como Protocolo de Proteção a Migrantes.

Contudo, esse mesmo Supremo Tribunal deixou nas mãos de Kacsmaryk a questão principal: determinar se a ação do Governo foi "arbitrária" e, portanto, violou a lei federal para elaborar regulamentos.

Na sua decisão de quinta-feira, o juiz do Texas determinou que o memorando de outubro de 2021 - que foi o mais recente esforço do Governo para reverter a regulamentação da era Trump - parecia realmente violar a lei.

O juiz considera que o Governo falhou em considerar os benefícios da anterior política, incluindo a redução da imigração ilegal e os "pedidos de asilo sem mérito".

Trump fez dessa regulamentação uma peça central da fiscalização da fronteira, que os críticos disseram ser desumana, por expor os migrantes à violência extrema no México, e por tornar o acesso a assistência judicial muito mais difícil.