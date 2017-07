Juiz enfraquece ordem executiva de imigração de Trump

Jorge Almeida - RTP 14 Jul, 2017, 10:07 / atualizado em 14 Jul, 2017, 10:38 | Mundo

É um novo revés para a ordem executiva de Donal Trump que é aplicada a cidadãos de seis países de maioria muçulmana: Irão, Sudão, Iémen, Síria, Líbia e Somália.



O juiz do Tribunal Distrital do Hawai, Derrick Watson, decidiu revogar a decisão do Supremo Tribunal por considerá-la muito restritiva.



A decisão do tribunal referia que somente pessoas com “laços de família de boa-fé” podiam entrar nos Estados Unidos, mas a Administração Trump decidiu que isso não incluía avós, netos, cunhados, cunhadas, tios, tias, sobrinhos, sobrinhas e primos.



"O senso comum determina que os familiares próximos também sejam os avós. Na verdade, os avós são o caráter de membros próximos da família", escreveu o juiz Watson.







O Supremo Tribunal ainda está a analisar a versão atual da lei e permitiu uma proibição temporária a partir de junho, sendo que uma decisão final deverá ser tomada em outubro.



A instância judicial mais alta dos Estados Unidos também aprovou no final de junho uma proibição de 120 dias para os refugiados, permitindo que o Governo Federal vete a entrada dos requerentes de pedido de refugiados que não possuam "relacionamento de boa-fé" com uma pessoa ou entidade norte-americanas.



A lei de imigração de Trump, que a Casa Branca argumenta ter sido implementada em defesa da segurança nacional e para prevenir ataques terroristas, motivou uma vaga de protestos de grupos de ativistas dos Direitos Humanos e de defesa dos refugiados.