Juiz federal bloqueia restrições a pedidos de asilo aprovadas por Trump

A decisão do magistrado Jon Tigar, do tribunal de São Francisco, contraria uma decisão judicial divulgada no mesmo dia pelo juiz Timothy J.Kelly, em Washington, que tinha confirmado a medida de Trump.

Segundo a nova ordem do executivo norte-americano, um estrangeiro que entre ou tente entrar nos Estados Unidos através da fronteira sul sem pedir proteção num país por onde tenha passado a caminho dos EUA não é elegível para asilo.

Um decreto "aribitrário e caprichoso", para o juiz de São Francisco, e que também mereceu críticas de várias organizações de defesa dos direitos humanos.

A medida de Trump também se aplica às crianças que tenham atravessado a fronteira sozinhas, mas abre algumas exceções, nomeadamente vítimas de tráfico ou migrantes cujos pedidos de asilo tenham sido recusados no país por onde tiverem passado.

À nova regra também se aplicará à triagem inicial do processo de pedido de asilo, conhecida como "medo credível", na qual os migrantes devem provar que têm medo de retornar ao seu país de origem.

Aplica-se aos migrantes que chegam aos EUA e não àqueles que já estão no país.

O procurador-geral, William Bar, disse que os Estados Unidos são "um país generoso, mas que está completamente assoberbado" pelos encargos relacionados com a detenção e processamento das centenas de milhares de pessoas na fronteira a sul.