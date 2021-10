Juiz federal dos EUA bloqueia lei anti-aborto do Texas

O magistrado Robert Pitman aceitou assim o pedido do governo de Joe Biden que através do Departamento de Justiça tinha exigido a suspensão temporária da lei promovida pelos republicanos enquanto aguardava que a sua constitucionalidade fosse determinada.Na sua decisão, o juiz afirmou quePitman acrescentou queApesar do bloqueio de Pitman, o estado do Texas irá muito provavelmente recorrer da decisão e levá-la ao Tribunal de Recurso do Quinto Circuito, um dos mais conservadores do país, e depois o caso regressará ao Supremo Tribunal.A nova lei, que entrou em vigor a 1 de setembro, proíbe os abortos - mesmo em casos de violação ou incesto - uma vez detetado o batimento cardíaco de um embrião, por volta das seis semanas de gravidez.A lei texana permite aos indivíduos intentarem processos civis contra qualquer pessoa que ajude uma mulher grávida a fazer um aborto se acreditarem que violam a proibição, e oferece recompensas de até 10.000 dólares a cada queixoso.Este sistema tem permitido até agora às autoridades do Texas evitar a responsabilidade de fazer cumprir a lei, porque o ónus da implementação recai sobre os cidadãos privados, e não sobre os líderes conservadores que insistiram no veto.Foi essa lacuna que permitiu que a lei entrasse em vigor há um mês com a bênção do Supremo Tribunal, apesar de contrariar expressamente a decisão judicial de 1973 que legalizou o aborto em todos os Estados Unidos.Na audiência perante Pitman a 1 de outubro, a administração Biden argumentou que com esta lei, que entrou em vigor a 1 de Setembro, o Texas "recorreu a um esquema sem precedentes apoiado por vigilantes".

