Juiz rejeita proposta de caução. João Rendeiro vai continuar na prisão

O magistrado argumentou que o ex-banqueiro estaria preso em Portugal, caso não tivesse viajado para a África do Sul, e que havia risco de fuga.

O juiz rejeitou a proposta da defesa, que pedia a libertação de João Rendeiro em troca de 40 mil rands (2.187 euros), e determinou a prisão do ex-banqueiro português até 10 de janeiro, data em que começa o processo de extradição.





Considerou ainda que o valor de caução proposto pela defesa seria irrisório para João Rendeiro.







João Rendeiro deverá assim permanecer até 10 de janeiro na prisão de Westville, uma das mais violentas e sobrelotadas do país. À saída do tribunal esta sexta-feira, o ex-banqueiro estava cabisbaixo, ainda atónito e incrédulo perante a decisão, e rejeitou responder às perguntas dos jornalistas ali presentes.







O ex-banqueiro português foi preso a 11 de dezembro, num hotel em Durban, na província sul-africana do KwaZulu-Natal, numa operação que resultou da cooperação entre as polícias portuguesa, angolana e sul-africana.



João Rendeiro estava fugido à justiça há três meses e as autoridades portuguesas reclamam agora a sua extradição para cumprir pena em Portugal.



O ex-presidente do extinto Banco Privado Português foi condenado em três processos distintos relacionados com o colapso do banco, tendo o tribunal dado como provado que João Rendeiro retirou do banco 13,61 milhões de euros.







(em atualização)