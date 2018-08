Juíza proíbe calmantes para crianças retiradas a pais nos EUA

RTP01 Ago, 2018, 17:49 / atualizado em 01 Ago, 2018, 17:52 | Mundo

O centro de detenção de Shiloh, no Estado do Texas, terá sido um dos que cometeu esta ilegalidade. “Às vezes davam-me injeções à força”, declarou uma das crianças que esteve retida nas instalações. “Um ou dois dos funcionários seguravam-me nos braços enquanto um enfermeiro me dava a injeção”.Algumas das crianças confessaram que lhes foi dito que estavam a tomar vitaminas.





O tribunal considera que a administração destes medicamentos, forçada ou não, viola a lei de bem-estar infantil do Estado do Texas, segundo a qual deve existir uma autorização dos pais antes de serem dados psicotrópicos a menores.



A recente proibição dita que, a partir de agora, os menores apenas poderão tomar este tipo de medicamentos com a devida autorização ou com uma ordem de tribunal. Poderá ainda acontecer em casos de emergência, para "prevenir a probabilidade de morte ou danos substanciais à criança ou a outras pessoas".



Uma das crianças de Shiloh contou que assistiu à administração forçada de medicamentos por quatro vezes e que ela própria foi medicada. A sua mãe afirma que a criança sofreu efeitos secundários devido à toma dos fármacos, nomeadamente náuseas e tonturas.



“Ninguém me pediu autorização para dar medicamentos à minha filha, apesar de terem o meu número de telemóvel e morada”, declarou.

Centro nega ilegalidade



A juíza ordenou ainda que todas as crianças retidas em Shiloh fossem transferidas para instalações menos rígidas, visto que a lei proíbe que permaneçam em locais cujas condições sejam demasiado restritas. Shiloh é uma instalação fechada com 24 horas diárias de vigilância.



Dolly Gee tem-se oposto à política de tolerância zero do Presidente norte-americano e, recentemente, recusou o pedido da Administração Trump para a detenção a longo prazo das crianças filhas de migrantes.



O centro de detenção de Shiloh já publicou no seu website uma declaração em que nega ter cometido qualquer ilegalidade.



“As acusações feitas especificamente a Shiloh foram consideradas sem fundamento por várias entidades reguladoras e de monotorização”, informam. “A decisão da juíza apenas reforça a lei já existente e com a qual Shiloh concorda. As crianças não devem permanecer em locais mais seguros do que o necessário e não devem receber medicação sem consentimento”.