Juízes do México, EUA, Roménia, Austrália e África do Sul eleitos para tribunal da ONU

Os cinco candidatos que receberam maioria absoluta em ambos os órgãos da ONU foram Juan Manuel Gómez Robledo Verduzco, do México; Sarah Hull Cleveland, dos EUA; Bogdan Lucian Aurescu, da Roménia; Hilary Charlesworth, da Austrália; e Dire Tladi, da África do Sul.

Não se conseguiram eleger os candidatos do Egito, Zâmbia, Rússia e República Democrática do Congo, numa votação que ficou resolvida numa única volta na Assembleia Geral da ONU, mas que obrigou a cinco rondas no Conselho de Segurança.

Os juízes hoje eleitos servirão o Tribunal Internacional de Justiça por um período de nove anos, com início em 06 de fevereiro de 2024, data em que expirará o mandato de cinco dos seus atuais membros.

De acordo com o regulamento em vigor, "os membros do Tribunal serão eleitos, independentemente da sua nacionalidade, entre pessoas de elevado caráter moral, que possuam as qualificações exigidas nos seus respetivos países para serem nomeados para os mais altos cargos judiciais, ou são jurisconsultos de reconhecida competência em direito internacional".

O Tribunal Internacional de Justiça é o principal órgão judicial das Nações Unidas e a sua sede fica em Haia (Holanda).

A função do Tribunal é resolver, de acordo com o direito internacional, os litígios jurídicos que lhe sejam submetidos pelos Estados e emitir pareceres consultivos sobre questões jurídicas que lhe sejam submetidas por órgãos autorizados das Nações Unidas e agências especializadas.

O Tribunal é composto por 15 juízes, eleitos para mandatos de nove anos pela Assembleia Geral das Nações Unidas e pelo Conselho de Segurança.